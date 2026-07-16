Ребенок и четверо взрослых пострадали в лобовом ДТП на дороге в Приангарье

IrkutskMedia, 16 июля. Встречное столкновение автомобилей произошло на федеральной дороге «Сибирь» в Зиминском районе. В результате аварии пострадала 5-летняя девочка и еще четверо взрослых. Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия.
Как сообщили в Госавтоинспекции, 49-летний водитель Mitsubishi Outlander, двигаясь в сторону Красноярска, в нарушение разметки выехал на «встречку», где столкнулся с Subaru Levorg.
В результате ДТП двое пассажиров Subaru — 31-летняя женщина и ее 5-летняя дочь получили различные травмы и были госпитализированы. Кроме того, оба водителя транспортных средств и 41-летняя пассажирка Mitsubishi также были доставлены в медучреждение. Известно, что девочка находилась в салоне автомобиля с нарушением требований к перевозке детей. В настоящее время ребенок доставлен в больницу областного центра. Все фото с места ДТП можно посмотреть в канале редакции.
Добавим, что прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП с пострадавшей девочкой. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе надзорного органа Приангарья.
Ранее сообщалось, что в Аларском районе на автодороге «Кутулик — Бахтай — Хадахан» столкнулись Toyota Cresta и Toyota Ipsum. Как выяснилось, за рулем первого автомобиля находился 49-летний мужчина без водительских прав. Кроме того, в момент аварии он был пьян.