Ребенок и четверо взрослых пострадали в лобовом ДТП на дороге в Приангарье

В результате ДТП двое пассажиров Subaru — 31-летняя женщина и ее 5-летняя дочь получили различные травмы и были госпитализированы. Кроме того, оба водителя транспортных средств и 41-летняя пассажирка Mitsubishi также были доставлены в медучреждение. Известно, что девочка находилась в салоне автомобиля с нарушением требований к перевозке детей. В настоящее время ребенок доставлен в больницу областного центра. Все фото с места ДТП можно посмотреть в канале редакции.