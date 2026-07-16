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Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Водитель автомобиля Chevrolet (31 год) допустил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ, которым управлял 57‑летний мужчина.

В Нижнем Новгороде 15 июля произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Данные об аварии предоставила пресс‑служба регионального управления ГИБДД.

Инцидент случился в 11:00 на улице Бутырской. Водитель автомобиля Chevrolet (31 год) допустил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ, которым управлял 57‑летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили два человека: водителя иномарки и одного из пассажиров автобуса госпитализировали в больницу № 13. Сотрудники ведомства продолжают устанавливать все детали произошедшего.

Ранее 18-летний хоккеист разбился на мотоцикле. Кирилл Шибанов был вратарём детско-юношеской хоккейной команды «Атлант».