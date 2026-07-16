Три причины гибели тысяч гектаров тайги назвали в Красноярском крае

Эксперты Центра защиты леса Красноярского края проанализировали дешифровку снимков тайги, сделанных из космоса. Специалисты уточнили площадь погибших сибирских лесов и определили главные причины экологического бедствия.
Общая площадь леса, охваченного наблюдениями из космоса, превысила 6,5 миллиона гектаров. Аналитики Центра защиты леса исследовали территорию Нижне-Енисейского лесничества Красноярского края и пяти лесничеств соседней республики Хакасия.
Анализ снимков показал, что лес на 315 тысячах гектаров погиб, еще на 167 тысячах гектаров деревья повреждены, рассказали в Центре.
Специалисты выделили три причины этих потерь. Чуть больше двух процентов деревьев повалил ветер. Лесные пожары погубили около 20 процентов. Основной вред причинили насекомые — их «вклад» превышает 76 процентов.
Теперь специалисты планируют изучить обстановку еще в нескольких лесничествах Хакасии и в Эвенкийском лесничестве Красноярского края.