При ударе дрона ВСУ по Брянской области погибли 15-летняя девочка и её бабушка

«Украинские нацисты ударили с помощью РСЗО “Град” по административному центру Суземского района — посёлку Суземка. Самые тяжёлые последствия преступления — погибли пятнадцатилетняя девочка и её бабушка. Глубокие соболезнования родным погибших», — написал он в своём Telegram-канале.
Ещё одна жительница посёлка получила травмы. После происшествия её доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. Предварительно установлено, что один жилой дом был полностью разрушен. Кроме того, повреждения получили ещё четыре дома, хозяйственные постройки, легковой автомобиль и трактор.
Ранее Ярославская область подверглась массированной атаке беспилотников. В ходе отражения первой волны налёта силы противовоздушной обороны уничтожили 19 воздушных целей. Стало известно о гибели одного человека в результате атаки. Ещё четверо жителей получили травмы разной степени тяжести.
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