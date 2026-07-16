При ударе дрона ВСУ по Брянской области погибли 15-летняя девочка и её бабушка

Ещё одна жительница посёлка получила травмы. После происшествия её доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. Предварительно установлено, что один жилой дом был полностью разрушен. Кроме того, повреждения получили ещё четыре дома, хозяйственные постройки, легковой автомобиль и трактор.