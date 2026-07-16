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Агрессивный покупатель напал на девочку на кассе в магазине Краснодара

Полиция Краснодара устанавливает личность агрессивного покупателя, который применил силу в отношении несовершеннолетней в одном из супермаркетов на ул. Кубанская Набережная.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

С заявлением в правоохранительные органы обратились родители девочки. Ранее в соцсетях очевидцы рассказали, что конфликт между мужчиной и подростком начался на кассах — незнакомца возмутило то, что школьница не пропустила его без очереди. Он схватил несовершеннолетнюю за волосы, ударил по очкам, а позже удерживал ее за руку, не давая уйти.

Кроме того, по словам покупателей, на улице мужчина пригрозил подростку физической расправой, после чего ушел. Организована доследственная проверка, устанавливаются личность агрессивного покупателя и все обстоятельства случившегося.