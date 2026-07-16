Агрессивный покупатель напал на девочку на кассе в магазине Краснодара

С заявлением в правоохранительные органы обратились родители девочки. Ранее в соцсетях очевидцы рассказали, что конфликт между мужчиной и подростком начался на кассах — незнакомца возмутило то, что школьница не пропустила его без очереди. Он схватил несовершеннолетнюю за волосы, ударил по очкам, а позже удерживал ее за руку, не давая уйти.