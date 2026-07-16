Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пешеход перебегал через проспект Гагарина и попал под колеса автомобиля

Пострадавшего доставили в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко.

Вечером 15 июля на проспекте Гагарина случилось ДТП с участием пешехода. Информацию об инциденте распространила пресс‑служба региональной Госавтоинспекции.

Место аварии — участок возле дома № 23, корпус 1. По предварительным данным, мужчина примерно 30 лет пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В этот момент на него наехал автомобиль «Лада Калина», которым управлял 62‑летний водитель.

Пострадавшего доставили в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Сотрудники ведомства продолжают выяснять детали происшествия.

Ранее 18-летний хоккеист разбился на мотоцикле. Кирилл Шибанов был вратарём детско-юношеской хоккейной команды «Атлант».