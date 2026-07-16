Пешеход перебегал через проспект Гагарина и попал под колеса автомобиля

Вечером 15 июля на проспекте Гагарина случилось ДТП с участием пешехода. Информацию об инциденте распространила пресс‑служба региональной Госавтоинспекции.
Место аварии — участок возле дома № 23, корпус 1. По предварительным данным, мужчина примерно 30 лет пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В этот момент на него наехал автомобиль «Лада Калина», которым управлял 62‑летний водитель.
Пострадавшего доставили в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Сотрудники ведомства продолжают выяснять детали происшествия.
Ранее 18-летний хоккеист разбился на мотоцикле. Кирилл Шибанов был вратарём детско-юношеской хоккейной команды «Атлант».