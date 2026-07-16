В центре Москвы задымился трамвай

Инцидент произошел около 7:00 мск рядом с остановкой «МГТУ имени Н. Э. Баумана». Трамвай следовал по маршруту № Т2. Его убрали с линии. Ответственность за состояние трамвая несет компания-производитель «Трансмашхолдинг», подчеркнули в Дептрансе. «Вагон перед выходом на линию прошел все необходимые проверки и обслуживание», — отмечается в сообщении.