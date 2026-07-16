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Собянин: более 200 БПЛА летели на Московский регион для ночной атаки

С вечера 15 июля до 9:00 четверга системы ПВО засекли более 200 беспилотников, направлявшихся в сторону Московского региона. Большую часть сбили на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С вечера 15 июля до 9:00 четверга системы ПВО засекли более 200 беспилотников, направлявшихся в сторону Московского региона. Большую часть сбили на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Десять вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — уточнил чиновник.

Минобороны России сообщило, что за вечер и ночь над российскими регионами сбили 375 дронов. Последствия на земле есть, в частности, в Энгельсе Саратовской области и в Ярославской области. В столичном регионе о повреждениях и пострадавших не сообщали.

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