В Энгельсе сообщили о пострадавших после атаки беспилотников ВСУ

«В результате атаки в городе Энгельсе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что после произошедшего организовали проверку соблюдения прав граждан и контролируют ситуацию. Для координации работы на место выехал прокурор города Энгельса Роман Яценко. Также прокуратура обеспечила взаимодействие с профильными службами и другими уполномоченными структурами.
Ранее сообщалось о повреждении объектов гражданской инфраструктуры в Энгельсе после атаки беспилотников. Для устранения последствий привлекли все оперативные службы.
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