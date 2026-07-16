Более 200 дронов ВСУ летели на Москву, но были уничтожены

Большую часть воздушных целей удалось ликвидировать средствами ПВО на значительном удалении от населённых пунктов. Работа подразделений противовоздушной обороны продолжалась всю ночь.
«С вечера до 09:00 утра в направлении Московского региона летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — отметил Сергей Собянин в своем блоге.
Непосредственно на подлете к городу эксперты зафиксировали уничтожение еще 10 вражеских объектов. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности для контроля обстановки.
На данный момент обстановка в столице остается спокойной. Угроза миновала, специалисты занимаются мониторингом территории и проверкой возможных последствий на местах падения обломков.
Минувшей ночью средства российской противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на регионы. Дежурные расчёты непрерывно работали по воздушным целям в течение одиннадцати часов. Всего сбито 375 БПЛА.
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