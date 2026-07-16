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Более 200 дронов ВСУ летели на Москву, но были уничтожены

С вечера 15 июля до утра текущих суток столичный регион подвергся массированной атаке с воздуха. По данным градоначальника, в сторону Москвы двигалось свыше 200 беспилотных летательных аппаратов.

Источник: Life.ru

Большую часть воздушных целей удалось ликвидировать средствами ПВО на значительном удалении от населённых пунктов. Работа подразделений противовоздушной обороны продолжалась всю ночь.

«С вечера до 09:00 утра в направлении Московского региона летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — отметил Сергей Собянин в своем блоге.

Непосредственно на подлете к городу эксперты зафиксировали уничтожение еще 10 вражеских объектов. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности для контроля обстановки.

На данный момент обстановка в столице остается спокойной. Угроза миновала, специалисты занимаются мониторингом территории и проверкой возможных последствий на местах падения обломков.

Минувшей ночью средства российской противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на регионы. Дежурные расчёты непрерывно работали по воздушным целям в течение одиннадцати часов. Всего сбито 375 БПЛА.

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