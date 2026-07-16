Землю под аксайскими рынками суд передал в собственность муниципалитета

Кроме того, с апреля 2003 года по июль 2016 года совершались сделки с приобретенной недвижимостью для придания правомерности владения земельными участками. Также, по данным следствия, с января 2008 года по декабрь 2020 года финансовая выгода сообщников составила 398,7 млн рублей.