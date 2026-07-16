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Два человека погибли на западе Подмосковья при столкновении фуры с легковушкой

На западе Московской области при столкновении грузового автомобиля с легковушкой погибли два человека и один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

На западе Московской области при столкновении грузового автомобиля с легковушкой погибли два человека и один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 06:20 на 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь» в Можайском районе. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Volkswagen. Погибли водитель и один из пассажиров легковушки, второго пассажира госпитализировали.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших процессуальных мерах.

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