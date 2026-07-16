Смерч снес крыши домов, сараев и заборы в башкирском селе

Как сообщает МЧС региона, повреждены три жилых дома, хозяйственные постройки и заборы.
«Пострадавших нет. Системы жизнеобеспечения, а также социальные и культурные объекты не повреждены и работают в штатном режиме. На месте уже работает комиссия Администрации Учалинского района: проводится оценка ущерба и планируются необходимые восстановительные работы», — сообщили в МЧС Башкирии.
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