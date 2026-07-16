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ВСУ ударили из РСЗО «Град» по Суземке в Брянской области, двое погибли

Вооружённые силы Украины нанесли удар из РСЗО «Град» по посёлку Суземка Брянской области. В результате обстрела погибли 15-летняя девочка и её бабушка, ещё одна местная жительница получила ранения. Об ударе по населённому пункту сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Самые тяжёлые последствия преступления — погибли пятнадцатилетняя девочка и её бабушка. Глубокие соболезнования родным погибших», — написал он.

После атаки пострадала жительница населённого пункта. Её доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали необходимую помощь. Предварительно установлено, что один жилой дом был полностью разрушен. Помимо этого, повреждения получили четыре дома, хозяйственные постройки, гражданский автомобиль и трактор. Сейчас специалисты продолжают оценивать последствия удара.

Ранее сообщалось, что после атаки беспилотников на Энгельс Саратовской области были зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры и появились пострадавшие. В региональной прокуратуре сообщили о начале проверки соблюдения прав граждан в связи с произошедшим.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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