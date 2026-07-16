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Россельхознадзор расследует массовую гибель пчел в Челябинской области

Инспекторы провели выездные обследования полей.

Источник: dostup1.ru

В Уральское межрегиональное управление поступило обращение по поводу массовой гибели пчелосемей вблизи сел Кулуево, Давлетбаева, Ялтырова и Большая Куйсарина в Аргаяшском округе.

Специалисты произвели отбор проб растительной массы (рапса) и почвы на предмет остаточного содержания пестицидов и агрохимикатов. Образцы направлены в Челябинский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«По результатам лабораторных исследований и проверки полевых журналов применения препаратов Управлением будет принято решение о принятии мер реагирования согласно действующему законодательству РФ», — говорится в сообщении.