Девочка привлекла подругу к убийству собственной матери и младшего брата

Их признали виновными по пунктам «а», «в» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — в убийстве двух человек, включая малолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору. При первоначальном рассмотрении дела Якутский городской суд назначил дочери погибшей девять лет, а ее подруге восемь лет воспитательной колонии. Помимо уголовного наказания, с осужденных постановили взыскать в пользу сестры убитой женщины более 9,2 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба и компенсации морального вреда.