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Трёхлетняя девочка, пропавшая в Колпинском районе, найдена погибшей

В Колпинском районе Санкт-Петербурга завершились поисковые мероприятия, связанные с исчезновением малолетнего ребенка. В посёлке Сапёрный было обнаружено тело трехлетней девочки, которая ранее была объявлена в розыск, пишет 78.ru.

Источник: Life.ru

На месте происшествия в настоящий момент работает следственно-оперативная группа. Специалисты проводят осмотр территории, опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую, которая поможет определить точную причину смерти ребёнка.

Следственный комитет устанавливает хронологию событий, предшествовавших трагедии. Работа по делу находится на особом контроле у правоохранительных органов.

Ранее на Сахалине завершилась поисковая операция по обнаружению пенсионера, который пропал во время поездки на рыбалку. Мужчина провел в тайге девять дней, пытаясь самостоятельно выбраться из леса, и был найден в сильно истощенном состоянии.

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