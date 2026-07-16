В Прикамье осудили жителя Свердловской области за экстремистские посты

Мужчина из города Берёзовский в своих публикациях в социальных сетях он призывал к насилию в отношении социальной группы. Следственный отдел УФСБ квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 280 УК РФ — публичные призывы к экстремистской деятельности.