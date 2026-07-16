Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье осудили жителя Свердловской области за экстремистские посты

Он призывал к насилию в отношении социальной группы.

Жителя Свердловской области осудили в Прикамье за экстремистские посты в соцсетях, сообщили в УФСБ России по Пермскому краю.

Мужчина из города Берёзовский в своих публикациях в социальных сетях он призывал к насилию в отношении социальной группы. Следственный отдел УФСБ квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 280 УК РФ — публичные призывы к экстремистской деятельности.

Берёзовский городской суд Свердловской области признал мужчину виновным. Наказание — один год принудительных работ с удержанием 9% заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Пермском крае осуждённый исправительной колонии «Белый лебедь» финансировал террористические организации. Возбуждено уголовное дело по трём статьям: призывы к экстремизму, финансирование терроризма и его публичное оправдание.