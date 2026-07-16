За сутки в подтопленных уральских районах раздали две тонны питьевой воды

По последним данным экстренного ведомства, в зоне подтопления остаются 443 частных жилых дома и 1792 приусадебных участка в 65 населенных пунктах. По-прежнему под водой девять мостов и два участка на трассах.
В одном месте вода отступает — в другом с новой силой начинает топить: так, за сутки 49 домов освободились, но с новой силой обрушившийся на регион ливень затопил еще 130 домов, по больше части — на территории Ирбита и муниципального округа. И вода там будет только прибывать.
В округе сейчас действует шесть пунктов размещения, где временно обосновались 88 человек. Остальные эвакуированные граждане разместились у родственников и знакомых.
«Спасатели проводят подворовые обходы, организуют лодочные переправы для изолированных населенных пунктов и доставляют жителям необходимое: за сутки распределено более 400 продуктовых наборов, две тонны бутилированной воды, выполнены десятки запросов на доставку медикаментов», — сообщает пресс-служба МЧС области.
Корректировать маршруты спасателей помогает разведка с БПЛА.
В зоне ЧС работает 475 человек и 139 единиц техники.
Кстати
В Ирбитском районе на территории сельхозпредприятия «Килачевское» построили защитные дамбы из мешков с песком, чтобы вода не залила стойла.
Между тем
Госавтоинспекция Свердлдовской области информирует: река Турья вышла из русла — на автодороге «Серов — Еловка Новая — Подгарничный» ограничен проезд.
«Объезд со стороны Серова отсутствует. Проезд к поселкам Ларьковка и Андриановичи в настоящий момент возможен только через Краснотурьинск», — передает ГАИ.