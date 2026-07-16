За сутки в подтопленных уральских районах раздали две тонны питьевой воды

В одном месте вода отступает — в другом с новой силой начинает топить: так, за сутки 49 домов освободились, но с новой силой обрушившийся на регион ливень затопил еще 130 домов, по больше части — на территории Ирбита и муниципального округа. И вода там будет только прибывать.