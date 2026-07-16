За сутки в Перми выпала месячная норма осадков

За минувшие сутки метеостанция в Перми зафиксировала 76 миллиметров осадков, что, по мнению экспертов ГИС-центра ПГНИУ, является месячной нормой.
По мнению синоптиков, осадков в краевой столице могло выпасть еще больше, что могут со временем подтвердить данные с метеостанций, расположенных на краю города. Последний раз подобный уровень осадков был отмечен в июле 2021 года.
Зафиксированы подтопления приусадебных участков и жилых домов в поселках Ферма, Мулянка и деревне Кондратово, в Кукуштане на улице Островского стихия разрушила дорогу. Об этом сообщила глава Пермского округа Ольга Андрианова.
Напомним, ранее специалисты ГИС-центра сообщили о мощных ливнях в Октябрьском округе. За несколько часов местами там выпало до 100 миллиметров осадков. В результате оказалось сильно подтоплено село Богородск. Энергетики прекратили подачу электричества в этот населенный пункт.