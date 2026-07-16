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Прокуратура взяла на контроль проверку после ДТП с двумя погибшими под Можайском

Прокуратура поставила на контроль ход проверки, которую начали после ДТП на 98-м километре трассы М-1 «Беларусь» под Можайском. В результате аварии погибли два человека, еще один пострадал. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Прокуратура поставила на контроль ход проверки, которую начали после ДТП на 98-м километре трассы М-1 «Беларусь» под Можайском. В результате аварии погибли два человека, еще один пострадал. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Можайская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Авария произошла рано утром 16 июля. Предварительно, грузовик пробил тросовое ограждение и вылетел на встречку, где столкнулся с Audi. Водитель и пассажир иномарки скончались до прибытия медиков. Второго пассажира доставили в больницу. Сотрудники ДПС прибыли на место для установления всех обстоятельств.

11 июля водитель автомобиля Citroen не справился с управлением и влетел в ворота и забор частного дома в подмосковном селе Троицкое. В результате пострадали семь человек, их госпитализировали.

До этого четыре человека погибли в ДТП на 291-м километре дороги М-10 «Россия» в Тверской области. Там столкнулись Hyundai Solaris и КамАЗ.

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