Прокуратура взяла на контроль проверку после ДТП с двумя погибшими под Можайском

Прокуратура поставила на контроль ход проверки, которую начали после ДТП на 98-м километре трассы М-1 «Беларусь» под Можайском. В результате аварии погибли два человека, еще один пострадал. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.