Нижегородец пойдет под суд за помощь мошенникам

По версии следствия, в начале 2026 года обвиняемый согласился на незаконный заработок в мессенджере. По указанию кураторов он привез сим-карты из Москвы и обеспечивал работу специального оборудования на съемных квартирах в Нижнем Новгороде на улицах Бориса Видяева, Максима Горького, Невзоровых и на проспекте Ленина. Устройство позволяло преступникам изменять телефонные номера для обмана граждан под видом сотрудников банков и ведомств.