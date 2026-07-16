Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородец пойдет под суд за помощь мошенникам

19-летний парень получал по 8 тысяч рублей в сутки за обслуживание оборудования, которое позволяло аферистам совершать анонимные звонки.

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего уроженца Башкортостана, работавшего администратором сим-бокса в интересах мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По версии следствия, в начале 2026 года обвиняемый согласился на незаконный заработок в мессенджере. По указанию кураторов он привез сим-карты из Москвы и обеспечивал работу специального оборудования на съемных квартирах в Нижнем Новгороде на улицах Бориса Видяева, Максима Горького, Невзоровых и на проспекте Ленина. Устройство позволяло преступникам изменять телефонные номера для обмана граждан под видом сотрудников банков и ведомств.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции и регионального УФСБ, изъяв терминал пропуска трафика, роутер и 800 сим-карт. Уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ направлено на рассмотрение в Советский районный суд Нижнего Новгорода, фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что почти 62 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю.