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Россиянин забрался в мусоропровод и застрял в бетонной трубе

В Нижнем Новгороде спасатели разобрали часть мусоропровода девятиэтажного дома, чтобы вытащить застрявшего внутри мужчину.

В Нижнем Новгороде спасатели разобрали часть мусоропровода девятиэтажного дома, чтобы вытащить застрявшего внутри мужчину. Сам он объяснять причины своего поступка отказался.

Инцидент произошел вечером 14 июля в доме № 32а на Южном шоссе в Автозаводском районе. Нижегородец забрался в узкую бетонную трубу мусоропровода, но выбраться обратно уже не смог. После безуспешных попыток освободиться ему потребовалась помощь специалистов.

На место прибыл городской аварийно-спасательный отряд. Чтобы добраться до мужчины и не причинить ему дополнительных травм, спасатели осторожно вскрыли и частично разобрали бетонную конструкцию. После этого застрявшего извлекли из трубы, пишет «НН.ру».

Освобожденного нижегородца осмотрели сотрудники скорой помощи. Серьезных травм у него не обнаружили, госпитализация, по имеющимся данным, не потребовалась.

Ряд местных СМИ сообщил, что мужчина полез в мусоропровод на спор. Однако городская администрация официально эту версию не подтверждала. Сам участник происшествия не стал рассказывать спасателям, каким образом и зачем оказался внутри бетонной трубы.

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