Студентку-практикантку насмерть задавили на вездеходе в Бурятии

Студентка-геолог погибла в результате наезда гусеничного вездехода. Трагедия произошла, когда девушка проходила практику на Купчинском геологоразведочном участке в Закаменском районе Бурятии. Об этом сообщает республиканское следственное управление СК России.
Следователи выяснили, что на практику приехали студенты из разных регионов. В ночь на 15-е число работники базы решили выпить вместе с ребятами прямо неподалеку от места, где те жили.
В причинении смерти по неосторожности подозревают сотрудницу геологоразведочного предприятия. По версии следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль вездехода, но случайно включила первую передачу вместо задней. В результате она насмерть задавила 22-летняя студентку, которая приехала из Иркутской области. Девушка скончалась на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело.
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