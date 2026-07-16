Студентку-практикантку насмерть задавили на вездеходе в Бурятии

В причинении смерти по неосторожности подозревают сотрудницу геологоразведочного предприятия. По версии следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль вездехода, но случайно включила первую передачу вместо задней. В результате она насмерть задавила 22-летняя студентку, которая приехала из Иркутской области. Девушка скончалась на месте происшествия.