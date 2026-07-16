В Бурятии пьяная геолог задавила студентку-практикантку гусеничным вездеходом

Ранее врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, который на своём участке попал под работающий мотоблок. У него внезапно начался приступ: ноги стали ватными, он потерял равновесие и упал прямо под машину. Выяснилось, что у пациента серьёзные проблемы со здоровьем — инфаркт, диабет и гипертония. Именно это могло вызвать внезапную слабость.