В Бурятии пьяная геолог задавила студентку-практикантку гусеничным вездеходом

Следственный комитет сообщает, что инцидент случился ночью на Купчинском геологоразведочном участке. Сотрудники коммерческой организации вместе со студентами решили покинуть базу отдыха. Они расположились неподалёку и начали употреблять алкогольные напитки.
Позже одна из работниц компании, находясь в сильном подпитии, решила сесть за рычаги управления. Нетрезвая техник-геолог забралась в кабину гусеничного вездехода и запустила мощный двигатель. Из-за нарушенной координации она допустила роковую ошибку при переключении скоростей.
Женщина перевела рычаг в положение первой передачи, хотя планировала сдать назад. Многотонная машина резко дернулась вперед прямо на людей. Под гусеницами оказалась 22-летняя практикантка, которая получила травмы, несовместимые с жизнью.
Девушка скончалась на месте до приезда медиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все детали произошедшего и проверяют уровень опьянения всех участников застолья.
Ранее врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, который на своём участке попал под работающий мотоблок. У него внезапно начался приступ: ноги стали ватными, он потерял равновесие и упал прямо под машину. Выяснилось, что у пациента серьёзные проблемы со здоровьем — инфаркт, диабет и гипертония. Именно это могло вызвать внезапную слабость.
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