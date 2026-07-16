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Гусеничный вездеход раздавил 22-летнюю студентку из Приангарья в Бурятии

За руль вездехода села пьяная работница предприятия.

Источник: Следственный комитет РФ

Иркутская студентка погибла в Бурятии. Об этом сообщили в СК по региону.

В Закаменском районе работница геологоразведочного предприятия подозревается в причинении смерти по неосторожности 22-летней девушки.

По данным следствия, женщина, работающая на предприятии, в ночь на 15 июля переехала на вездеходе 22-летнюю практикантку из Иркутской области. Произошло это при следующих обстоятельствах. Работники организации вместе со студентами на гусеничном вездеходе покинули базу, расположившись неподалеку, и стали распивать спиртное. Пьяная подозреваемая забралась в вездеход, ошибочно включив первую передачу вместо задней, и сбила студентку. От травм та скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Проводится расследование.