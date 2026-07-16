В Казани подросток на питбайке сбил полицейского

«По версии следствия, утром 14 июля в городе Казани управлявший питбайком подозреваемый нарушил правила дорожного движения, выехав на автодорогу общего пользования. На перекрестке улиц Айдарова и Давыдова нарушителя попытались остановить сотрудники ГИБДД, но их законным требованиям подросток не подчинился и попытался скрыться, совершив при этом наезд на одного из полицейских», — говорится в сообщении.