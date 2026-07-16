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В Казани подросток на питбайке сбил полицейского

КАЗАНЬ, 16 июл — РИА Новости. Подросток на питбайке нарушил правила дорожного движения в Казани и сбил полицейского, пытавшегося его остановить, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Источник: РИА Новости

«По версии следствия, утром 14 июля в городе Казани управлявший питбайком подозреваемый нарушил правила дорожного движения, выехав на автодорогу общего пользования. На перекрестке улиц Айдарова и Давыдова нарушителя попытались остановить сотрудники ГИБДД, но их законным требованиям подросток не подчинился и попытался скрыться, совершив при этом наезд на одного из полицейских», — говорится в сообщении.

После этого нарушитель был задержан. Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован.

В отношении 16-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).