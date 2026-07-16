После атаки БПЛА на Саратовскую область три человека обратились за помощью врачей

«После атаки БПЛА на регион, по уточненным данным, за медпомощью обратились три человека. Одному из них потребовалась госпитализация, состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.
Угрозы для жизни и здоровья пострадавших нет. Медицинская помощь всем обратившимся оказывается в полном объёме.
Ранее сообщалось об ударе из РСЗО «Град» по посёлку Суземка. В результате обстрела погибли 15-летняя девочка и её бабушка. Ещё одна жительница населённого пункта получила ранения и была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.
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