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В СТ «Озерное» под Омском сгорели садовый дом и надворные постройки

Пожар в Таврическом районе охватил 56 квадратных метров — пострадал один человек.

Источник: МЧС РФ

В Таврическом районе Омской области 15 июля загорелся садовый дом и надворные постройки в СНТ «Озерное», сообщили в ГУ МЧС России по Омской области. Сигнал о возгорании поступил в 12:37, к моменту прибытия пожарных пламя уже охватило строения полностью.

Площадь пожара составила 56 квадратных метров. В тушении участвовали три сотрудника МЧС, одна единица техники, а также работники Пожарно-спасательной службы Омской области и добровольная пожарная команда. Открытое горение ликвидировали в 13:48.

В результате происшествия пострадал один человек. Причину возгорания устанавливают дознаватели.

Ранее мы рассказывали, что огонь уничтожил хозяйственную постройку в Нижнеомском районе — площадь пожара составила 300 квадратных метров, пострадавших не было.

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