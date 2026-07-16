Размыло грунт? Из-за схода вагонов в Прикамье отменяют и переносят поезда

Пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила, что в ночь с 15 на 16 июля на перегонке Кишерть — Шумково в Пермском крае с рельсов сошли шесть вагонов и одна секция локомотива грузового состава. Уточняется, что он перевозил глинозём. В результате несколько пассажирских и пригородных поездов задерживаются, а один из них отменили. Подробнее о том, что стало причиной инцидента и как ведутся восстановительные работы, — в материале сайта perm.aif.ru.
Неблагоприятные погодные условия.
По предварительным данным Центрального МСУТ СК России, причиной инцидента стал размыв и разрушение железнодорожного полотна, вызванное неблагоприятными погодными условиями. В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате схода с рельсов железнодорожных вагонов нет.
«В ходе схода также повреждена одна из опор контактной сети. Утечки опасных веществ не зафиксировано», — рассказали в Центральном МСУТ СК России.
Следователи выехали на место происшествия и проводят проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» (ст. 263 УК РФ). Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
На перегонку Кишерть — Шумково направлена восстановительная техника для устранения последствий. В ГУ МЧС России по Пермскому краю perm.aif.ru подтвердили, что повреждены железнодорожные пути и опора с контактными сетями.
«На ликвидацию привлечены силы и средства РСЧС в количестве 36 человек, 5 единиц техники, из них от МЧС России — два человека, одна единица техники», — уточнили в ведомстве.
Движение пригородных поездов в Пермском крае.
Движение поездов по участку Кишерть — Шумково в обоих направлениях приостановлено до завершения восстановительных работ. В связи с этим порядок курсирования пригородных поездов в Пермском крае был временно изменён.
В пресс-службе Свердловской железной дороги рассказали, что поезда № 6192 Верещагино — Кордон, № 7164 Пермь — Кордон, № 7166 Пермь — Кишерть и № 7170 Верещагино — Кишерть следуют только до станции Кунгур. На участке Кунгур — Кордон движение этих поездов временно не осуществляется. От станции Кунгур до станции Кишерть будет организована перевозка пассажиров автотранспортом. Кроме того, поезд № 7175/7163 с сообщением Шаля — Кордон — Пермь 2 был отменён.
«Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причинённые неудобства», — обратились в пресс-службе.
Пермская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров. Правоохранители ведут мониторинг ситуации до полного восстановления штатного режима движения и завершения ремонтных работ. О фактах нарушения пассажиры могут сообщить дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по номеру +7 (922)-120−60−50 или оставить обращение на электронной платформе ведомства.
Движение поездов в Пермском крае.
В Федеральной пассажирской компании сообщили, что изменения в движении затронули и пассажирские поезда. Некоторые из них следуют с задержкой.
Так, поезда № 73 Тюмень — Санкт-Петербург, № 69 Чита — Москва, № 149 Челябинск — Санкт-Петербург и № 109 Новый Уренгой — Москва направлены в обход через станции Кузино и Лысьва с выходом на основной маршрут в Перми.
Поезда № 1 Владивосток — Москва и № 85 Серов — Москва следуют через Екатеринбург, Нижний Тагил и Чусовскую, после чего возвращаются на основной маршрут в Перми.
В свою очередь, поезда № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, № 2 Москва — Владивосток и № 802 Пермь — Екатеринбург отправлены через Чусовскую и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут в Екатеринбурге.
«Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием по станциям Пермь, Екатеринбург и Шувакиш. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», — заявили в Федеральной пассажирской компании.
В организации напомнили, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по телефону Центра поддержки клиентов РЖД: +7 (800)-775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).