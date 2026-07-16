Размыло грунт? Из-за схода вагонов в Прикамье отменяют и переносят поезда

Пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила, что в ночь с 15 на 16 июля на перегонке Кишерть — Шумково в Пермском крае с рельсов сошли шесть вагонов и одна секция локомотива грузового состава. Уточняется, что он перевозил глинозём. В результате несколько пассажирских и пригородных поездов задерживаются, а один из них отменили. Подробнее о том, что стало причиной инцидента и как ведутся восстановительные работы, — в материале сайта perm.aif.ru.