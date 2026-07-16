Супружескую пару подозревают в организации подпольного рыбного цеха в деревне Ваганово

В частном доме в деревне Ваганово 48-летний мужчина и его 46-летняя жена обустроили полный цикл производства — от вылова водных биоресурсов до их переработки и копчения. На участке находились специализированный катер, разделочный и коптильный цеха и бытовка с двумя мигрантами. Готовый ассортимент сбывали через индивидуальное предприятие на розничных рынках и в нестационарных торговых точках. У рыбы не было обязательной маркировки и соответствующих сертификатов.