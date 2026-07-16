В Новосибирской области произошло землетрясение

«В районе сел Усть-Чем и Елбаши где-то один-два балла, в Девкино — чуть больше двух баллов, а большие ощущения, судя по всему, были в районе Харино. Это именно по инструментальным наблюдениям. Но это зависит от разных факторов, в том числе грунтовых условий», — пояснил собеседник агентства.