В Новосибирской области произошло землетрясение

НОВОСИБИРСК, 16 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло утром в четверг в Искитимском районе Новосибирской области в районе угольных разрезов, сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.
По данным геофизической службы, землетрясение зарегистрировано в 7.34 (3.34 мск), а его эпицентр располагался в районе деревни Харино Усть-Чемского сельсовета.
«Точно можно сказать, что это не взрыв, а землетрясение. Ну, а насколько это связано именно с добычей полезных ископаемых — это вопрос отдельных исследований. За последние 10−15 лет в этом районе мы наблюдаем целую серию сейсмособытий», — рассказал РИА Новости директор Алтае-Саянского филиала Алексей Еманов.
Он считает, что жители ближайших к эпицентру деревень, особенно деревни Харино, должны были почувствовать землетрясение, так как его зафиксировали находящиеся в этом районе приборы.
«В районе сел Усть-Чем и Елбаши где-то один-два балла, в Девкино — чуть больше двух баллов, а большие ощущения, судя по всему, были в районе Харино. Это именно по инструментальным наблюдениям. Но это зависит от разных факторов, в том числе грунтовых условий», — пояснил собеседник агентства.
В свою очередь, в ГУ МЧС по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что, по оперативной информации, сейсмособытие не ощущалось и сообщений от населения не поступало.