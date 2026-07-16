Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области произошло землетрясение

В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4.

Источник: РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 16 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло утром в четверг в Искитимском районе Новосибирской области в районе угольных разрезов, сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.

По данным геофизической службы, землетрясение зарегистрировано в 7.34 (3.34 мск), а его эпицентр располагался в районе деревни Харино Усть-Чемского сельсовета.

«Точно можно сказать, что это не взрыв, а землетрясение. Ну, а насколько это связано именно с добычей полезных ископаемых — это вопрос отдельных исследований. За последние 10−15 лет в этом районе мы наблюдаем целую серию сейсмособытий», — рассказал РИА Новости директор Алтае-Саянского филиала Алексей Еманов.

Он считает, что жители ближайших к эпицентру деревень, особенно деревни Харино, должны были почувствовать землетрясение, так как его зафиксировали находящиеся в этом районе приборы.

«В районе сел Усть-Чем и Елбаши где-то один-два балла, в Девкино — чуть больше двух баллов, а большие ощущения, судя по всему, были в районе Харино. Это именно по инструментальным наблюдениям. Но это зависит от разных факторов, в том числе грунтовых условий», — пояснил собеседник агентства.

В свою очередь, в ГУ МЧС по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что, по оперативной информации, сейсмособытие не ощущалось и сообщений от населения не поступало.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше