Наркотики под видом косметического сырья изъяли нижегородские таможенники

В марте 2026 года московская компания подала декларацию на ввоз из Турции 40 килограммов «изолята CBD». Получатель утверждал, что продукция не содержит этилового спирта, лекарственных компонентов, а также наркотических или психотропных веществ. Однако экспертиза отобранных проб показала наличие в составе тетрагидроканнабинола, который входит в список запрещенных к обороту в РФ.