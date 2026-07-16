Наркотики под видом косметического сырья изъяли нижегородские таможенники

Сотрудники Приволжской электронной таможни пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии наркотических средств под видом сырья для производства косметики. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Приволжского таможенного управления.
В марте 2026 года московская компания подала декларацию на ввоз из Турции 40 килограммов «изолята CBD». Получатель утверждал, что продукция не содержит этилового спирта, лекарственных компонентов, а также наркотических или психотропных веществ. Однако экспертиза отобранных проб показала наличие в составе тетрагидроканнабинола, который входит в список запрещенных к обороту в РФ.
В связи с этим 11 июля 2026 года таможенники отказали в выпуске товара и изъяли партию. В настоящее время материалы дела переданы по подследственности в органы МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 229.1 УК РФ за контрабанду наркотических средств.
Ранее сообщалось, что нижегородского подростка обвиняют в попытке сбыта наркотиков.