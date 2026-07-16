Спустя 18,5 часов в Воронежской области отменили режим атаки БпЛА

В 9:42 16 июля над Воронежской областью отменили режим атаки дронов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.
Напомним, что режим сохранялся свыше 18 , 5 часов — с 15:09 15 июля. За это время дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и двумя районами нашего региона сбили одну ракету и восемь дронов. www.kp.ru/online/news/7074358/ Повреждены частный дом и машина.
Кстати, с 4:39 до 6:21 в Воронежской области объявляли ракетную опасность.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше