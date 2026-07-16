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Спустя 18,5 часов в Воронежской области отменили режим атаки БпЛА

За это время над регионом сбили одну ракету и восемь дронов.

Источник: Комсомольская правда

В 9:42 16 июля над Воронежской областью отменили режим атаки дронов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.

Напомним, что режим сохранялся свыше 18 , 5 часов — с 15:09 15 июля. За это время дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и двумя районами нашего региона сбили одну ракету и восемь дронов. www.kp.ru/online/news/7074358/ Повреждены частный дом и машина.

Кстати, с 4:39 до 6:21 в Воронежской области объявляли ракетную опасность.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

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