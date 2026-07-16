Жительницу Альметьевска приговорили к условке за хищение денег у клиентов банка

27-летнюю жительницу Альметьевска приговорили к условному сроку за хищение денег у клиентов банка, в котором она работала менеджером. Женщина использовала служебное положение, чтобы совершить преступления, сообщает пресс-служба городского суда Альметьевска.
По данным суда, ранее судимая сотрудница банка, пользуясь доверием клиентов, которые приходили за консультациями, получала доступ к их личным кабинетам в мобильных приложениях. Когда посетители отвлекались, она незаметно переводила их деньги на свои счета. В результате пострадали три человека.
На суде злоумышленница воспользовалась правом не давать показания против себя. Однако она полностью признала вину и подтвердила свои показания, данные на стадии следствия. Подсудимая возместила ущерб потерпевшим. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Размер причиненного ущерба не разглашается.