Жительницу Альметьевска приговорили к условке за хищение денег у клиентов банка

На суде злоумышленница воспользовалась правом не давать показания против себя. Однако она полностью признала вину и подтвердила свои показания, данные на стадии следствия. Подсудимая возместила ущерб потерпевшим. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Размер причиненного ущерба не разглашается.