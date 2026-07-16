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В Самаре раскрыт канал незаконной миграции

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Источник: Коммерсантъ

Как установило следствие, один из фигурантов предложил знакомым за денежное вознаграждение помогать иностранцам вставать на миграционный учёт при отсутствии законных оснований. Участники группы действовали по распределенным ролям: одни подыскивали клиентов, другой заключал с ними фиктивные трудовые договоры, а третий предоставлял адрес для постановки на учет — без фактического предоставления жилья. Подготовленные документы затем передавали в уполномоченные органы.

Противоправную схему раскрыли сотрудники УФСБ РФ по Самарской области в ходе оперативнорозыскных мероприятий. Следствием собрана достаточная доказательственная база — дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.