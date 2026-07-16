В Самаре раскрыт канал незаконной миграции

Как установило следствие, один из фигурантов предложил знакомым за денежное вознаграждение помогать иностранцам вставать на миграционный учёт при отсутствии законных оснований. Участники группы действовали по распределенным ролям: одни подыскивали клиентов, другой заключал с ними фиктивные трудовые договоры, а третий предоставлял адрес для постановки на учет — без фактического предоставления жилья. Подготовленные документы затем передавали в уполномоченные органы.