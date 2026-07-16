В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе

Ранее сообщалось, что в Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся. Водитель оставил место аварии, помощь пострадавшей не оказал, в полицию о случившемся не сообщил. Пенсионерка доставлена в больницу с травмами.