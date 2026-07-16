В Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Водитель автобуса № 110 при движении резко затормозил, из-за чего находящаяся в салоне транспортного средства женщина упала. Она получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью.
Прокуратура Гагаринского района направила в суд иск о взыскании с перевозчика компенсации морального вреда в пользу пострадавшей пенсионерки.
«Иск прокурора удовлетворен. В соответствии с решением суда, предприятие, организующее пассажирские перевозки, обязано выплатить женщине 700 тыс. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся. Водитель оставил место аварии, помощь пострадавшей не оказал, в полицию о случившемся не сообщил. Пенсионерка доставлена в больницу с травмами.