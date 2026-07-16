Организаторы сети подпольных покерных клубов получили реальные сроки в Иркутске

Суд назначил двум организаторам наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом по 650 тысяч рублей каждому. Еще один активный участник группы получил один год лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей. Остальные фигуранты приговорены к одному году лишения свободы условно с испытательными сроками от одного года до двух лет и штрафами от 120 до 360 тысяч рублей.