Организаторы сети подпольных покерных клубов получили реальные сроки в Иркутске

IrkutskMedia, 16 июля. Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор девяти участникам организованной группы, признанным виновными в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Уголовное дело в отношении десятого фигуранта выделено в отдельное производство.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, а также пресс-службы СУ СКР, прокуратуры и ГУ МВД России по Приангарью, в декабре 2022 года двое уроженцев Республики Армения и Чеченской Республики создали преступную группу для получения нелегальной прибыли от проведения азартных игр. В ее состав вошли еще восемь человек, которые выполняли обязанности управляющих, дилеров, агентов и барменов.
Организаторы, обладая связями среди любителей покера, подыскали помещения для подпольных клубов, приобрели специализированные покерные столы, карты, фишки и другое необходимое оборудование. Игорные заведения поочередно работали в трех помещениях Иркутска — на улицах Тимирязева, Александра Невского и Пискунова. Для конспирации участники группы периодически меняли места проведения игр, арендуя новые помещения.
Роли между участниками были заранее распределены. Организаторы финансировали деятельность сети, координировали поиск и аренду помещений, подбор персонала, привлечение игроков, информирование о времени проведения игр, доставку оборудования, а также взыскание долгов с проигравших. Все фигуранты обеспечивали стабильную работу нелегальных заведений, а полученную прибыль распределяли между собой по договоренности.
Преступная деятельность была пресечена в марте 2025 года следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Приангарью при оперативном сопровождении сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону, ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское» и при содействии Росгвардии.
Во время обысков правоохранители изъяли игровое оборудование, компьютерную технику, документы, имеющие значение для уголовного дела, три автомобиля и почти 1 млн рублей. В ходе расследования на имущество обвиняемых был наложен арест, также проведен необходимый комплекс судебных экспертиз.
Суд назначил двум организаторам наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом по 650 тысяч рублей каждому. Еще один активный участник группы получил один год лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей. Остальные фигуранты приговорены к одному году лишения свободы условно с испытательными сроками от одного года до двух лет и штрафами от 120 до 360 тысяч рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Напомним, в Иркутске вступило в законную силу решение суда о взыскании более 194 млн рублей с 19 жителей региона, осуждённых за организацию незаконной игорной деятельности, поскольку полученный доход не был добровольно возвращён государству.