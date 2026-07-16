Страх и безысходность: жительница Геленджика истязала 12 приемных детей

В Геленджикском городском суде вынесли приговор Елене Роговской, которая является приемной матерью для 12 детей. Женщину признали виновной в истязаниях и причинении вреда здоровью несовершеннолетним (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ).
На суде установили, что женщина издевалась над детьми в течение почти 12 лет. Сначала она жила в Челябинской области, где в «ежовых рукавицах» держала восемь воспитанниц в возрасте от 5 до 15 лет. «Она регулярно наносила детям руками, ногами и различными бытовыми предметами побои, подвергала их жестоким и унижающим наказаниям, ограничивала в питании, оскорбляла, запугивала, создавая обстановку постоянного страха и безысходности», — описали происходящее в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В 2017 году семья переехала в Краснодарский край. Сначала они жили в Горячем Ключе, потом — в Геленджике. Приемный детей уже стало 12. Самому младшему из них было три года, самому старшему — 17 лет. Издевательства продолжились и на Кубани. Так, в 2020 году Роговская бросила 10-летнюю приемную дочь на землю с такой силой, что у той сломалась плечевая кость.
В судебном заседании подсудимая вину не признала, но поблагодарила суд за то, что ее выслушали.
Суд назначил Елене Роговской наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. После освобождения ей нельзя будет в течение трех лет брать под опеку детей. Приговор вступил в законную силу.