Страх и безысходность: жительница Геленджика истязала 12 приемных детей

В 2017 году семья переехала в Краснодарский край. Сначала они жили в Горячем Ключе, потом — в Геленджике. Приемный детей уже стало 12. Самому младшему из них было три года, самому старшему — 17 лет. Издевательства продолжились и на Кубани. Так, в 2020 году Роговская бросила 10-летнюю приемную дочь на землю с такой силой, что у той сломалась плечевая кость.