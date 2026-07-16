Суд взыскал с пермяка 200 тысяч за пособничество в уклонении от налогов

Суд в Перми признал 42-летнего мужчину виновным в пособничестве уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.
Вместе с руководителем коммерческой компании и ещё одним соучастником он через подконтрольные фирмы имитировал цепочки сделок, хотя на самом деле все работы и поставки выполняла одна организация.
Пермяк предоставлял реквизиты своих компаний, подписывал фиктивные договоры и счета-фактуры, создавая видимость хозяйственных операций. Он также руководил бухгалтерами: давал указания формировать отчётность на основе подложных документов, завышать расходы и налоговые вычеты, а затем направлять декларации в налоговую.
Суд установил, что роль мужчины не была формальной — он активно управлял документооборотом и следил, чтобы в госорганы попадали недостоверные данные. В результате бюджет недополучил более 80 млн рублей по НДС и налогу на прибыль.
Суд приговорил пермяка к штрафу в 200 тысяч рублей. Документ поступил в отдел судебных приставов по Свердловскому району. Пристав уведомил должника и предупредил: если не заплатит в 60-дневный срок, наказание заменят.
Ещё до приговора суд арестовал деньги на банковских счетах фигуранта — это позволило взыскать штраф оперативно и в полном объёме. Исполнительное производство закрыто.