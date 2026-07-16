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Появилось видео последствий схода грузового поезда с локомотивом в Пермском крае

Уральская транспортная прокуратура опубликовала видео с места схода вагонов грузового поезда вместе с локомотивом в Пермском крае.

Уральская транспортная прокуратура опубликовала видео с места схода вагонов грузового поезда вместе с локомотивом в Пермском крае.

ЧП произошло в ночь на 16 июля на 1566-м километре перегона Кишерть — Шумково Свердловской железной дороги. С пути сошли пять груженых полувагонов и локомотив грузового поезда.

Предварительной причиной ЧП стал локальный разрыв земляного полотна. Пострадавших в результате инцидента нет.

Судя по кадрам, которые публикует прокуратура, железнодорожное полотно буквально съехало с земляной насыпи. Часть полувагонов лежат у обрыва, несколько — перегородили саму ж/д после схода.

Локомотив вовсе отнесло ближе к лесополосе.

Движение пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях приостановили, пока не проведут все аварийно-восстановительные работы. Угрозы экологии и населению нет.

Транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Тем временем ряд поездов начали задерживаться на этом направлении в связи со сходом вагонов. За соблюдением прав пассажиров также следит прокуратура.