На парня в юбке напали возле ТЦ в Воронеже

По словам очевидцев, юноша был одет в юбку, чем и вызвал ярость оппонентов. Ему стали угрожать ему пистолетом и кричали, что изобьют ногами. Хотя парень и его подруга забежали в 90-й автобус, но, судя по всему, в них успели распылить баллончик.