На парня в юбке напали возле ТЦ в Воронеже

Возле ТЦ «Арена» на парня набросились несколько человек. Видео с нападением размещено в одном из региональных пабликов.
По словам очевидцев, юноша был одет в юбку, чем и вызвал ярость оппонентов. Ему стали угрожать ему пистолетом и кричали, что изобьют ногами. Хотя парень и его подруга забежали в 90-й автобус, но, судя по всему, в них успели распылить баллончик.
«КП-Воронеж» уточняет обстоятельства произошедшего в пресс-службе регионального управления МВД.
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