Дом семьи с двумя детьми сгорел в Иркутской области

Вечером 15 июля в переулке Речном загорелась веранда, пристроенная к жилому дому. Внутри находились 40-летняя женщина и двое её сыновей. Выбраться они не могли, так как входная дверь уже была охвачена огнём. Хозяйка успела вызвать пожарных, и прибывшие спасатели эвакуировали семью. Пострадавших нет, открытое горение на площади 36 кв. метров ликвидировали шесть сотрудников МЧС с двумя единицами техники.