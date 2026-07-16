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Дом семьи с двумя детьми сгорел в Иркутской области

Матери и двум сыновьям удалось спастись.

Источник: МЧС РФ

Семью с двумя детьми спасли из горящего дома в Качуге. Об этом сообщили в МЧС по Иркутской области.

Вечером 15 июля в переулке Речном загорелась веранда, пристроенная к жилому дому. Внутри находились 40-летняя женщина и двое её сыновей. Выбраться они не могли, так как входная дверь уже была охвачена огнём. Хозяйка успела вызвать пожарных, и прибывшие спасатели эвакуировали семью. Пострадавших нет, открытое горение на площади 36 кв. метров ликвидировали шесть сотрудников МЧС с двумя единицами техники.

Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. МЧС напоминает о необходимости следить за исправностью приборов, не перегружать сеть, доверять ремонт профессионалам, а также установить пожарный извещатель и иметь дома огнетушитель.

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