На 7 лет в колонию суд отправил виновника ДТП в Вихоревке, в котором погибла женщина и серьезно пострадал ее сын

Трагедия произошла в Вихоревке ночью 30 октября 2022 года на улице Ясной. Мать и сын переходили дорогу в неположенном месте. В это время по автодороге двигалась «Хонда Фит». Иномарка сбила пешеходов и тут же скрылась с места происшествия. Женщина от полученных травм скончалась на месте, ребенка госпитализировали.
В кратчайшие сроки полицейские установили виновника ДТП. Как оказалось, за рулем «Хонды» находился 29-летний мужчина, который ранее был лишен водительских прав.
На него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, лишенным права управления транспортными средствами, сопряженное с оставлением места ДТП». Братский районный суд приговорил виновника ДТП к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Иркутский областной суд, рассматривая уголовное дело в апелляционном порядке, усилил наказание до 7 лет лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.