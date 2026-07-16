На 7 лет в колонию суд отправил виновника ДТП в Вихоревке, в котором погибла женщина и серьезно пострадал ее сын

Трагедия произошла в Вихоревке ночью 30 октября 2022 года на улице Ясной. Мать и сын переходили дорогу в неположенном месте. В это время по автодороге двигалась «Хонда Фит». Иномарка сбила пешеходов и тут же скрылась с места происшествия. Женщина от полученных травм скончалась на месте, ребенка госпитализировали.