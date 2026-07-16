Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС и его водителя. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ) в связи с атакой БПЛА украинских вооруженных формирований на гражданский автомобиль в Запорожской области», — заявила Петренко.

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб днем 15 июля в результате удара БПЛА. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал произошедшее целенаправленным терактом со стороны киевского режима. Россия уведомила МАГАТЭ об убийстве.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил произошедшее.

Гросси подчеркнул, что нападение на атомную электростанцию и ее руководство неприемлемо и представляет серьезную угрозу ядерной безопасности. Он также добавил, что МАГАТЭ требует немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и их персонал.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше
СК