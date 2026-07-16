СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС

«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ) в связи с атакой БПЛА украинских вооруженных формирований на гражданский автомобиль в Запорожской области», — заявила Петренко.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб днем 15 июля в результате удара БПЛА. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал произошедшее целенаправленным терактом со стороны киевского режима. Россия уведомила МАГАТЭ об убийстве.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил произошедшее.
Гросси подчеркнул, что нападение на атомную электростанцию и ее руководство неприемлемо и представляет серьезную угрозу ядерной безопасности. Он также добавил, что МАГАТЭ требует немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и их персонал.