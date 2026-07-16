В Челябинске бизнесмен осужден за передачу банкиру взятки в размере 14 млн

Центральный районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
С декабря 2023 года по апрель 2024-го предприниматель передал взятку сотруднику финансовой организации в сумме 14 млн рублей за оказание общего покровительства и принятие в ускоренном порядке положительного решения об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму более 1 млрд рублей. Деньги нужны были для строительства гостиничного комплекса. Также за взятку банкир должен был снизить плату за резервирование кредита, скрывать негативную информацию о судимости предпринимателя за мошенничество.
«С обвиняемым прокурором заключено досудебное соглашение. Ему назначено 8 лет в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 40 млн рублей», — сообщили в прокуратуре региона.
Сохранен арест на имущество осужденного стоимостью свыше 5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что пять лет дали бывшему исполнительному директору и одновременно начальнику отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости местного филиала одного из банков. Роман Лихопуд признан виновным по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере). Его также отправили в колонию строгого режима, обязали выплатить штраф в размере 28 млн рублей. У Лихопуда конфисковали имущества на 14 млн рублей.
Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.