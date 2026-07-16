В Челябинске бизнесмен осужден за передачу банкиру взятки в размере 14 млн

С декабря 2023 года по апрель 2024-го предприниматель передал взятку сотруднику финансовой организации в сумме 14 млн рублей за оказание общего покровительства и принятие в ускоренном порядке положительного решения об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму более 1 млрд рублей. Деньги нужны были для строительства гостиничного комплекса. Также за взятку банкир должен был снизить плату за резервирование кредита, скрывать негативную информацию о судимости предпринимателя за мошенничество.