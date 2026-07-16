В Волжском молодой мотоциклист без прав разбился в лобовом ДТП

В городе Волжском Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла Lifan и автомобиля Kia Sorento. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла вечером 15 июля на территории СНТ «Строитель».