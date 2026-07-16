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В Волжском молодой мотоциклист без прав разбился в лобовом ДТП

В городе Волжском Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла Lifan и автомобиля.

В городе Волжском Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла Lifan и автомобиля Kia Sorento. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла вечером 15 июля на территории СНТ «Строитель».

По предварительной информации, 18-летний водитель мотоцикла, не имеющий водительских прав, двигаясь по 11-й улице садового товарищества, совершил столкновение с иномаркой, двигавшейся в встречном направлении.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.