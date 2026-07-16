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«Подорвали доверие»: сотрудников акиматов осудили в СКО

В Есильском районе Северо-Казахстанской области выявили факты хищения бюджетных средств. На скамье подсудимых оказались бухгалтеры акиматов сельских округов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на официальном сайте ведомства, хищения совершались путем незаконного перечисления бюджетных средств, внесения недостоверных сведений в бухгалтерские документы, а также злоупотребления предоставленными полномочиями.

«Подобные действия нанесли ущерб государственному бюджету и подорвали доверие граждан к институтам государства. По результатам проведенных досудебных расследований уголовные дела были направлены в суд, где полностью установлена вина данных лиц. Судом вынесены обвинительные приговоры, которыми бухгалтеры признаны виновными и осуждены к длительным срокам лишения свободы условно с установлением пробационного контроля на весь срок отбытия наказания», — рассказали в прокуратуре СКО.

Кроме того, добавили в надзорном органе, осужденным назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать материально ответственные должности, связанные с бухгалтерской деятельностью, на 4 года и 5 лет.