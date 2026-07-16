«Подорвали доверие»: сотрудников акиматов осудили в СКО

«Подобные действия нанесли ущерб государственному бюджету и подорвали доверие граждан к институтам государства. По результатам проведенных досудебных расследований уголовные дела были направлены в суд, где полностью установлена вина данных лиц. Судом вынесены обвинительные приговоры, которыми бухгалтеры признаны виновными и осуждены к длительным срокам лишения свободы условно с установлением пробационного контроля на весь срок отбытия наказания», — рассказали в прокуратуре СКО.