Суд взыскал с алтайца больше 2 миллионов в пользу обманутой аферистами омички

"В суде установлено, что в январе 2025 года с пенсионеркой посредством мессенджера связались неизвестные, представившиеся бывшими работодателями. Введя потерпевшую в заблуждение, они убедили ее перевести почти 2,2 млн рублей на указанный ими банковский счет.