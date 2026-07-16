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Суд взыскал с алтайца больше 2 миллионов в пользу обманутой аферистами омички

Иск в пользу пострадавшей пенсионерки был подан прокуратурой Омска.

Источник: Комсомольская правда

В Республике Алтай суд взыскал деньги, похищенные у пенсионерки из Омска. Об этом пресс-служба областной прокуратуры сообщила 16 июля.

В ведомстве уточнили, что речь идет о сумме в 2,2 млн рублей, иск, поданный прокурором Омска, рассматривал Онгудайский районный суд Республики Алтай. Предметом иска было взыскание неосновательного обогащения в пользу 70-летней жительницы Омска, пострадавшей от мошенников.

"В суде установлено, что в январе 2025 года с пенсионеркой посредством мессенджера связались неизвестные, представившиеся бывшими работодателями. Введя потерпевшую в заблуждение, они убедили ее перевести почти 2,2 млн рублей на указанный ими банковский счет.

В ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества был установлен житель села Онгудай Республики Алтай, являющийся владельцем банковского счета, куда были перечислены деньги", — сообщила прокуратура.

Поскольку у ответчика не было законных основания для получения и удержания данных денег, прокурор Омска обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения.

Суд в итоге удовлетворил требования в полном объеме.

Вердикт уже вступил в силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Омске суд взыскал 1 миллион рублей с дропперов по похожему делу о мошенничестве, там ответчиками стали три человека, в том числе двое из Иркутской области.