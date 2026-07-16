Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военных

По информации силовиков, 44-летний мужчина, придерживающийся украинских националистических взглядов, размещал в украинских группах в Telegram комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении российских военнослужащих, и призывал к уничтожению российских военкоматов и «Юнармии».
В гараже задержанного найдена многочисленная атрибутика с украинской символикой, а также флаги и шевроны США.
Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”»).
Комментатору может грозить до 7 лет лишения свободы.